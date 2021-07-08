Для жителей 8 домов, расположенных в центре Рязани, организован подвоз воды

Вечером 8 июля жители домов, расположенных на четырех улицах областного центра, временно остались без воды. По информации пресс-службы администрации Рязани, отключение произошло из-за ремонтных работ на улице Семинарской.

Водоснабжение отключили по адресам: улица Семинарская, дома 19, 19 корпус 1 и 19 корпус 2, улица Кольцова, дом 14а, улица Сенная, дома 10, 10 корпус 3, 14, 18, 8 и 1, улица Пожалостина, дом 40 строение 1. Всего восемь домов.

При этом сообщается, что воды не будет с 17 до 22 часов. На это время для жителей организован ее подвоз к дому №3 по улице Сенная (со стороны Площади Маргелова).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!