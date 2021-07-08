Направления использования регионального маткапитала будут расширены

Фото: "Единая Россия".

«Комплексный подход к обеспечению поддержки семей с детьми демонстрирует позитивные результаты. Один из важных – стабильный рост семей с тремя и более детьми. В Рязанской области сейчас 12 тысяч 700 многодетных семей. Хочется надеяться, что их число продолжит увеличиваться», – сказал глава региона Николай Любимов. В День семьи, любви и верности в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья» он в режиме видеоконференции пообщался с многодетными родителями.

В ходе встречи речь шла о продлении срока действия регионального материнского капитала. Многодетная мама Наталья Куреева отметила, что выплата является хорошей помощью для семей.

«Эта мера поддержки обязательно будет продолжена, как и ежегодная индексация маткапитала», – сказал Николай Любимов. В 2021 году сумма выплаты составляет почти 75 тысяч рублей.

Руководитель объединения многодетных семей Рязани Елена Коновалова предложила расширить направления его использования и применять, например, на оплату платных образовательных или медицинских услуг, на приобретение автомобиля, мебели или бытовой техники.

«Вопрос очень актуальный. Он не раз обсуждался, в том числе депутатами Рязанской областной Думы, – отметил глава региона. – Но именно вы – многодетные семьи – являетесь нашими самыми главными экспертами».

По его мнению, однозначно, ограничения необходимо снимать. Направление использования регионального маткапитала должно быть максимально широким.

«Я обязательно дам поручение региональному министерству труда и соцзащиты населения проработать этот вопрос совместно с экспертным сообществом, в том числе объединением многодетных семей. В осеннюю сессию Рязанкой областной Думы необходимо внести соответствующий законопроект. Думаю, депутаты нас поддержат», – добавил Николай Любимов.

Многодетная мама Екатерина Еремеева обратилась с просьбой упростить процедуру обращения за назначением мер социальной поддержки.

«Сбор необходимого пакета документов вызывает сложности», – отметила она.

Губернатор поручил министру труда и социальной защиты населения Валерию Емецу взять этот вопрос на контроль.

«Мы смогли оперативно организовать работу по выплате пособия на ребенка от 3 до 7 лет в дистанционном формате. К этому нужно стремиться по всем остальным выплатам. Сделать процесс оформления соответствующих мер поддержки максимально удобным и быстрым для людей – наша приоритетная задача», – подчеркнул Николай Любимов.

Поддержал губернатор и инициативу многодетной мамы Елены Правкиной о получении ежегодной выплаты на школьные принадлежности без предоставления документов. Глава региона дал поручение министерству труда и социальной защиты организовать процесс в беззаявительном порядке.

Участники мероприятия также попросили Николая Любимова организовать отдельную встречу с многодетными семьями по вопросам выделения земельных участков.

«Это очень важная тема. Участки должны предоставляться с необходимой инфраструктурой. Это серьезный финансовый вопрос. Мы его решаем», – сказал Николай Любимов.