Госдума продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие регионы объявили о переводе части сотрудников на удаленную работу. Такие меры ввели, в частности, Ленинградская, Оренбургская, Пензенская, Волгоградская области, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва.

При этом формат дистанционной работы в целом стал более востребованным вне зависимости от коронавирусных ограничений. Согласно исследованиям, весной в России удаленно работали более 3 млн человек — порядка 5,5% от общего числа. А в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 10% — или 5,5 млн человек, прогнозируют в Минтруда. Годом ранее, до пандемии, официально дистанционных работников было лишь порядка 30 тысяч. И их права не всегда четко регулировались законодательно.

«Вопрос перехода на «удаленку» уже полностью урегулирован. Это и условия временного перевода, защита прав работников при этом. Те условия, которые должен соблюсти законодатель. При участии «Единой России» была создана рабочая группа, которая следит за применением закона совместно с профсоюзами и работодателями. Нарушений или споров, которые возникли в связи с реализацией положений этого закона, зафиксировано не было», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Напомним, по инициативе партийного объединения в январе 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс. Они закрепили права и обязанности работников и работодателей при различных формах удаленной занятости.

С распространением ковида эти нормы не теряют актуальности, считает Андрей Исаев. По его словам, фракция партии продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства. В частности, остался неурегулированным вопрос о ненормированном рабочем дне, заключении срочных трудовых договоров, электронном документообороте. Он будет решаться уже в новом созыве Госдумы, резюмировал Андрей Исаев.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подтвердили – пока массовых запросов на усовершенствование закона от работников не поступало.

По мнению председателя ФНПР Михаила Шмакова, в России, скорее всего, будет развиваться частичная «удаленка» – комбинированный способ организации труда, когда человек трудится определенное время на рабочем месте в коллективе.

Добавим, поправки, внесенные в Трудовой кодекс, определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.