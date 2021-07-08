Яромир, Сильвана, Тея. Какие имена дают детям в Рязанской области

ЗАГС Рязанской области опубликовал список имен, которые давали новорожденным в июне 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАГС Рязанской области опубликовал список имен, которые давали детям в июне 2021 года. Ведомство выделило те, которые встречались чаще всего, и те, которых были единицы.

В числе редких мужских имен Яромир, Эмиль, Леонард и Демид. Интересно, что в одном ряду с ними оказались более привычные, но, видимо, не столь популярные у молодых родителей сегодня Юрий, Валерий и Борис. А вот стойкую популярность, напротив, обрели Матвей и Тимофей.

Что касается редких имен у девочек, то в июне мы видим большое их разнообразие: Сильвана, Тина, Тея, Теона, Мия, Амелия, Милада и другие. Также к редким (именно для прошлого месяца) вдруг попали Людмила, Нина, и Евгения. А вот Варварой, Софией, Алисой или Миланой, как оказалось, дочек назвали куда чаще.

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