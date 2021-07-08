Росприроднадзор о воздухе в Рязани: Нарушители, увидев наши лаборатории, пойдут на ухищрения

Светлана Радионова о воздухе в Рязани: Нарушители, увидев наши лаборатории, пойдут на ухищрения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова жестко высказалась о контроле за состоянием воздуха в Рязани.

«Служба [Росприроднадзора] работает не только там, где находятся известные загрязнители. Мы получаем и систематизируем жалобы людей на экологическую обстановку, оперативно реагируем, если где-то появляется «горячая точка». Так, в ответ на участившиеся жалобы рязанцев направили передвижную лабораторию», - сказала глава ведомства.

По словам Радионовой, в Рязани изучают состояние воздуха вблизи промышленных предприятий и крупных магистралей.

«В деревне Пущино Рязанского района уже провели измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на западной границе санитарно-защитной зоны АО «РНПК», где негативное влияние также может оказывать ООО «Завод ТЕХНО». Выявлено превышение фенола в 3,2 раза», - говорится в сообщении.

В других точках, как отмечает Радионова, измерение пройдет в течение двух недель. По результатам анализа будет принято решение о внеплановых выездных проверках предприятий.

«Посмотрим, что покажут наши датчики. Почти наверняка нарушители, увидев наши лаборатории, примут меры и пойдут на разные ухищрения. Но мы будем тщательно отслеживать ситуацию», - пообещала чиновница.

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