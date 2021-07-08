За три дня в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у 25 человек

С 6 по 8 июля рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 25 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся. Среди умерших преимущественно возрастные люди.

6 июля – восемь человек. Пятеро мужчин (62 года, 63 года, 69 лет, 72 года, 86 лет) и три женщины (81 год, 84 года, 91 год). Все скончались в апреле.

7 июля – девять человек. Семь женщин (58 лет, 68 лет, 70 лет, 71 год, 74 года, 77 лет, 82 года) и двое мужчины (62 года, 82 года). Все скончались в апреле.

8 июля – восемь человек. Пятеро женщин (67 лет, 72 года, 73 года, 76 лет, 82 года) и трое мужчин (40 лет, 64 года, 76 лет). Все скончались в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 665 человек.