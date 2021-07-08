Елена Митина: Депутаты Государственной Думы уделяют серьезное внимание работе по укреплению института семьи

Фото: РОО "Единая Россия".

«Сегодня в нашей стране отмечается один из самых молодых и добрых праздников – День семьи, любви и верности! В основе этого праздника – самые важные, близкие и понятные каждому человеку ценности», – обратилась к рязанцам депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина на своей странице в соцсетях.

Парламентарий напомнила, что в этот день принято вспоминать святых Петра и Февронию, чья супружеская жизнь стала идеалом любви, преданности, примером благочестия и милосердия.

Елена Митина подчеркнула, что депутаты Государственной Думы уделяют серьезное внимание работе по укреплению института семьи, созданию современной социальной инфраструктуры, формированию необходимых условий для улучшения демографии, повышению качества медицинской помощи матери и ребенку.

«Активно реализуется национальный проект «Демография», появляются новые выплаты и пособия для семей с детьми. И эта деятельность будет продолжена», – добавила депутат Государственной Думы.

Елена Митина пожелала, чтобы в семьях всегда царили любовь, согласие и взаимопонимание.

«Особые слова признательности в этот праздничный день – многодетным родителям и всем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом приемных детей. Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов во всем!» – сказала Елена Митина.