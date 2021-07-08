В Рязани багги на скорости врезался в дерево. Полиция ищет очевидцев

Фото: 62.мвд.рф

Полиция ищет очевидцев ДТП с багги, которое случилось 2 июля на улице Лесопарковой в Рязани. Тогда серьезно пострадал 28-летний пассажир.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, примерно в 09:05 у строения 13 24-летний водитель квадроцикла (или, как его назвали в ГИБДД, «снегоболотоход») Polaris развил небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате пассажира транспортного средства госпитализировали.

Очевидцев или людей, располагающих какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться в следственное управление по адресу: ул. Фирсова, д. 12, корп. 1; либо по телефону: 8(4912)29-74-99.

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