Как в декабре: в больницах с COVID-19 уже больше 600 рязанцев

По состоянию на вечер 7 июля в больницах Рязанской области находятся 603 пациента с коронавирусной инфекцией. Такого количества не было с конца декабря 2020 года, когда пандемия вышла на свой пик.

В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, 22 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 447 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, 79 человек – как удовлетворительное.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому», - сообщает региональная опергруппа.

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