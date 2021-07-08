Рязань купила два новейших аппарата ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязань поступили два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), общей стоимостью почти 8 млн рублей, сообщает региональный минздрав. Аппараты установили в реанимационном отделении кардиологического диспансера.

«Аналогичная аппаратура, которая использовалась ранее, устарела морально и физически», - уточняют чиновники.

— Новая аппаратура позволит более качественно оказывать пациентам высокотехнологичную медпомощь. ИВЛ - это второе дыхание в сложных ситуациях. Искусственная вентиляция легких - мера крайняя, — отметил главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов. — Она требуется в том случае, если дыхательная система человека не справляется самостоятельно. Без питания кислородом можно прожить до семи минут. Дальше наступают необратимые изменения. Аппарат ИВЛ замещает функцию дыхания и позволяет организму направить силы на восстановление.

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