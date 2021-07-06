Из четырех получилось два: в Рязани решили объединить детские сады

В Рязани принято решение об объединении четырех дошкольных образовательных учреждений в два. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовано 5 июля.

Согласно планам, детские сады №161 и №105, расположенные в Соколовке, станут единым учреждением. Также оптимизация коснется дошколят, посещающих детские сады №65 и №123 в Горроще.

Отмечается, что фактически изменения произойдут до 1 декабря, когда документы для перерегистрации направят в ФНС.

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