Губернатор Любимов высказался о некачественных лекарствах в Рязани.

5 июля в Рязани прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что в целом по региону на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция снижения недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарств.

— Необходимо продолжать самым внимательным образом контролировать и не допускать в продажу некачественные лекарственные препараты, — подчеркнул Любимов.

Отметим, что на заседании чиновники рассмотрели итоги контрольно-надзорных мероприятий в области обеспечения качества и безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий.

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