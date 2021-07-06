Змея на окраине Рязани перепугала местную детвору.

На окраине Рязани, на улице Соколовской змея испугала местных подростков. В «КП-Рязань» прислали видео, как ужеобразная рептилия нагло передвигается по двору в сторону голубей.

— Вышла за мороженным и что я вижу? Змея охотится на голубей, а я стою и жду, когда она проползет, чтобы не укусила меня за ногу, — сказала девушка.

Как сообщил кандидат биологических наук Антон Барановский, на видео обыкновенный уж, неядовитый вид змей.

— На видео видны желтые пятна на голове. Ужей у нас полно по всем окраинам города. В Песочне, в Канищево тоже они попадаются, — подчеркнул ученый.

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