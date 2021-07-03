В Рязани столкнулись две легковушки и маршрутка

Днем 3 июля в Рязани на улице Интернациональной произошло ДТП с участием маршрутки №75 и двумя автомобилями ВАЗ. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы аварии.

Сообщается, что «пазик», перевозивший пассажиров, столкнулся с ВАЗ-2114 и ВАЗ-21099. При этом в пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что пострадавших в результате аварии нет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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