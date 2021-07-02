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Здоровье2 июля 2021 22:42

В выходные в Рязанскую область привезут 26 000 доз вакцины от COVID-19

Про график намеченных поставок рассказал приехавший из Москвы депутат Госдумы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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При поступлении новой партии вакцины будет шанс ускорить процесс прививок

При поступлении новой партии вакцины будет шанс ускорить процесс прививок

2 июля в Рязанскую область прислали 8100 доз противокоронавирусной вакцины. Об этом сообщило на своем интернет-сайте правительство Рязанской области со ссылкой на приехавшего в регион депутата Госдумы, председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Депутат сообщил, что Рязанская область в ближайшее время получит в общей сложности 26 тысяч 700 доз вакцины. Из них 18 тысяч 600 доз поступят 3 июля. По словам Макарова, в день сейчас прививается около 2 тысяч рязанцев, и этого должно хватить, чтобы увеличить темпы вакцинации.

Тип вакцины не уточнялся, но вероятно, речь идет о самой массовой «ГамКовидВак». Ранее стало известно, что в некоторых пунктах вакцинации в Рязанской области закончился запас первого компонента вакцины.