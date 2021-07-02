Появились новые подробности и фото страшного ДТП в Скопинском районе

Фото: УМВД по Рязанской области.

Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала страшное ДТП в Скопинском районе, в котором погиб человек. Напомним, на 275 км трассы Р-22 «Каспий» вылетевший на «встречку» Ford Mondeo (такова предварительная версия) столкнулся с грузовиком Foton.

Как сообщили в ГИБДД, в аварии близ деревни Свистовка поучаствовал еще и автомобиль, который буксировали в попутном направлении - Skoda Octavia. В эту машину отлетел Ford, контакт произошел по касательной.

Также полиция публикует новые фото с марта автокатастрофы. Они показывают, насколько сильным и разрушительным было столкновение легковушки и грузовика.

В результате ДТП погиб водитель Ford - 60-летний житель Тамбовской области. За рулем Foton, как оказалось, был 49-летний мужчина из Волгоградской области. Он не пострадал.

Фото: УМВД по Рязанской области.