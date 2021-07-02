В страшном ДТП на трассе в Скопинском районе погиб один человек. Фото: "Пресса".

Утром 2 июля в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает «Пресса».

По предварительным данным, 61-летний житель Тамбовской области за рулем автомобиля Ford Mondeo во время обгона вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Foton, который от удара перевернулся.

В страшном ДТП на трассе в Скопинском районе погиб один человек. Фото: "Пресса".

В результате дорожного происшествия легковушка получила серьезные повреждения, а водитель скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

В настоящее время во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

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