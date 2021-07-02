Главархитектура представила концепцию благоустройства Лесопарка

Эскиз концепции Главархитектуры.

1 июля в центре уличного спорта «Под мостом» обсудили будущее Лесопарка. Зеленую зону, а точнее участок от эстакады до разворотного круга, в 2022 году будут благоустраивать по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщалось ранее, по результатам общественных обсуждений концепцию благоустройства разработает Главархитектура. Ее представитель Илья Стюхин некий предварительный вариант 1 июля уже представил. Также он появился в группе Главархитектуры:

«Хоть первый этап благоустройства и коснется только территории от моста до первого разворотного круга (берег Оки), работа с таким важным общественным пространством требует комплексного подхода, поэтому концепция включает в себя всю территорию Лесопарка», - прокомментировал Стюхин.

Эскиз концепции Главархитектуры.

Что касается аллеи, то ее предлагается разбить на две зоны с разным покрытием – для пешеходов и велосипедов/самокатов. Препятствовать пересечению потоков в этом случае должна будет разделительная полоса «высотой до 10 см». По пути концепция предусматривает площадки для отдыха с лавочками и дополнительным озеленением.

Эскиз концепции Главархитектуры.

Руководитель регионального отделения Российского экологического общества, преподаватель РязГМУ Виолетта Черная предложила дополнить концепцию проектом «Лесопарк — территория здоровья»

«Здесь планируется организовать 7 площадок, направленных на восстановление здоровья и семейный отдых. В частности, планируется устройство зоны аудиозвуковой терапии, ксилофоны, системы стационарных антивандальных мольбертов, позволяющих посетителям заниматься творчеством на природе», - передает со слов Черной ИА «МедиаРязань».

Отметим, что в концепцию Главархитектуры также входит благоустройство набережных Трубежа, Оки, пляжа на Ореховом озере, а также создание экотроп с системой навигации (те же лесные тропинки, но ухоженные).