Рязанцам предлагают жаловаться на рост цен в УФАС

Рязанцам предлагают жаловаться в УФАС на рост розничных цен на социально значимые продукты. Граждане, а также хозяйствующие субъекты могут сообщать о фактах повышения цен по электронной почте to62@fas.gov.ru или звонить на горячую линию рязанского управления антимонопольной службы: 8 (4912) 27-44-95.

В тоже время УФАС сообщил, что согласно результатам мониторинга, последний рост розничных цен обусловлен ростом себестоимости продукции – увеличением затрат на приобретение товаров на оптовом рынке.

Кроме того, изменение цен на плодово-овощную продукцию носит сезонный характер и повторяется ежегодно: весной-в начале лета заканчиваются запасы урожая прошлого года, в то время как массовый сбор нового урожая еще не начинался.

«В это время в продажу поступает продукция импортного производства, что также приводит к росту розничных цен», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!