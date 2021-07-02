Уголовное дело против директора «Пронских карьеров» прекратили

Следственный комитет объявил о прекращении уголовного дела против генерального директора ООО «Пронские карьеры». По данным из открытых источников, в этой должности значится Руслан Яриков.

С января по март 2021 года руководитель не платил своим 34-м работникам ни копейки, хотя, как установило следствие, «располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью» с ними рассчитаться. В итоге задолженность организации по зарплате превысила 1,2 млн рублей.

«В ходе следствия подозреваемый полностью погасил имеющуюся перед работниками предприятия задолженность по заработной плате. Кроме того, руководитель организации выплатил им компенсацию за просрочку выплаты заработной платы», - сообщили в СУ СУР по Рязанской области.

Это и стало поводом для освобождения от уголовной ответственности гендиректора «Пронских карьеров».

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