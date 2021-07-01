В пятницу в Рязанской области ожидается до +28

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 2 июля. В пятницу по региону пройдут кратковременные дожди, в дневное время местами с грозой.

Судя по карте МЧС, составленной по данным метеорологов, наиболее вероятны осадки в Рязанском, Старожиловском, Пронском, Михайловском, Путятинском, Пителинском, Ермишинском, Кадомском и Касимовском районах.

Температура воздуха в темное время суток +11…+16, днем +23…+28. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточной, 3-8 м/с, при порывах днем – до 15 м/с .