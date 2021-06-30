В МЧС спрогнозировали вероятность ЧС в июле на территории Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 1 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков региональной гидрометеослужбы. Местами возможен кратковременный дождь.

Ветер западный, порывами до десяти метров в секунду, днем местами – до 15 метров.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +11...+16°С, днем +21...+26°С.

Кроме того, в июле 2021 года, с вероятностью возникновения 0,21 возможна одна природная или природно-техногенная чрезвычайная ситуация не выше межмуниципального уровня. Как отметили в УМЧС России по Рязанской области, за последние 19 лет наблюдений в июле на территории Рязанской области произошли четыре ЧС: два природных пожара и два случая гибели сельскохозяйственных в результате засухи.

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