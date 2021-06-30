Уличное убийство 22-летней давности раскрыли в Рязани

Фото: СУ СКР по Рязанской области.

До суда дошло дело об убийстве на улице Вокзальной в Рязани, совершенном еще в 1999 году. Тогда 3 июня в БСМП поступил пациент с ранением шеи. Спасти его не удалось из-за массовой кровопотери.

Изначально стало известно, что незнакомец нанес потерпевшему удар «розочкой» - горлышком разбитой бутылки. Орудие убийства обнаружили на месте преступления, а на нем – след пальца предполагаемого преступника.

Личность убийцы удалось установить лишь спустя два десятилетия. Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, этому помогло «эффективное взаимодействие с органами полиции и проведение криминалистических экспертиз».

Обвиняемый – 40-летний житель Рязани, который не имеет постоянного источника дохода и ранее привлекался к уголовной ответственности. На кадрах со следственного эксперимента он показывает, как расправился с жертвой.

Уголовное дело направлено в суд.

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