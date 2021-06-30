Автобусам №21 в Рязани изменили маршрут

Автобусам №21 сократили маршрут. Соответствующей постановление подписал и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский.

Согласно документу, автобусы теперь будут останавливаться на следующих остановках: «памятник Братства по оружию, «улица Пирогова», «улица Бронная», «клуб завода ТКПО», «ДК Приокский», «парк им. Гагарина», «2-ой квартал», «3-й квартал», «аптека», «Школа (Интернациональная ул.), «Больничный комплекс», (в прямом направлении – «Телезавод»).

Теперь автобус будет ходить по Октябрьской, Молодцова и Интернациональной. Протяженность маршрута с 31,02 (30,73) км сократится до 28,8 (29,2) км.

Кроме того, до конца года планируется заменить и сами автобусы. Вместо 25 единиц машин среднего класса на линию будут выходить 20 автобусов с большим количеством мест.

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