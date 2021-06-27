Прогноз для Рязанской области на начало недели: спадет ли жара?

Каждый день местами по области ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Опубликован прогноз для Рязанской области на 28-30 июня. По-прежнему будет довольно жарко - значительно теплее климатической нормы, но уже в среду температура выше +29 не поднимется.

Начнется неделя с практически такой же погоды, что и в последние дни. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха с ночных +18…+23 в светлое время суток поднимется до +30…+35.

Также кратковременный дождь и гроза возможны по области 29 и 30 июня. При этом температура будет немного ниже. Во вторник +19…+21 ночью и +25…+30 днем, в среду соответственно +13…+18 и +24…+29.

Ветер с понедельника по среду будет южным, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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