Рязанский хирург наглядно показал настоящую жару в «красной зоне»

Тропическая жара не отменяет обязанностей медработников - они продолжают бороться за жизнь пациентов.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Рязанский хирург Роман Симаков показал последствия работы в «красной зоне». Красноречивое видео, которое мы тоже приводим, доктор опубликовал на своей страничке в Instagram.
В подписи к видео хирург сказал, что только что снял СИЗ — средства индивидуальной защиты. Именно в них медицинский персонал и работает в «красной зоне».
- Берегите себя, соблюдайте противоэпидемический режим. Не добавляйте нам работы. В такую жару нам тяжело, — просьба Романа Симакова говорит о многом.
А в это же время его коллеги, рязанские хирурги-онкологи под руководством столичных светил провели уникальную для рязанского региона операцию на языке пациента.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!