Рязанский хирург наглядно показал настоящую жару в «красной зоне»

Тропическая жара не отменяет обязанностей медработников - они продолжают бороться за жизнь пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рязанский хирург Роман Симаков показал последствия работы в «красной зоне». Красноречивое видео, которое мы тоже приводим, доктор опубликовал на своей страничке в Instagram.

В подписи к видео хирург сказал, что только что снял СИЗ — средства индивидуальной защиты. Именно в них медицинский персонал и работает в «красной зоне».

- Берегите себя, соблюдайте противоэпидемический режим. Не добавляйте нам работы. В такую жару нам тяжело, — просьба Романа Симакова говорит о многом.

А в это же время его коллеги, рязанские хирурги-онкологи под руководством столичных светил провели уникальную для рязанского региона операцию на языке пациента.

Смотреть видеосюжет 24 июня Как работают рязанские врачи в "Красной зоне"

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