Уничижительной критике подвергли префекта Московского района Рязани Горбунова

Говорящее фото. Повторит ли судьбу своего бывшего коллеги Сергей Горбунов (слева). Фото: сообщество "НРВК".

В ведомстве префекта по Московскому району Сергея Горбунова происходит абсолютная дичь. Информации накопилось столько, что впору составлять специальный «Рейтинг коммунальной бесхозяйственности». Эта запись появилась в сообществе "Новости Рязани ВКонтакте" 24 июня.

Затем приведены наиболее яркие примеры:

- "Вечная лужа" на Великанова;

- Дикая гора строительного мусора на Московском;

- "Гетто-общага" в Приокском;

- Дорожные ямы ("Смерть подвескам") на Энгельса.

Как выяснилось, жители годами ходят на прием к префекту, а он им вешает лапшу на уши и кормит завтраками. А по факту - ограничивается отписками и даже не думает решать их проблемы. Люди жалуются на вызывающее поведение Горбунова. Стиль мальчика-мажора. С посетителями разговаривает через губу, как барин, не стесняясь пожилых людей, ветеранов труда.

Это, конечно, вопиющие случаи.

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