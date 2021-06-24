Уничижительной критике подвергли префекта Московского района Рязани Горбунова

Говорящее фото. Повторит ли судьбу своего бывшего коллеги Сергей Горбунов (слева). Фото: сообщество "НРВК".
В ведомстве префекта по Московскому району Сергея Горбунова происходит абсолютная дичь. Информации накопилось столько, что впору составлять специальный «Рейтинг коммунальной бесхозяйственности». Эта запись появилась в сообществе "Новости Рязани ВКонтакте" 24 июня.
Затем приведены наиболее яркие примеры:
- "Вечная лужа" на Великанова;
- Дикая гора строительного мусора на Московском;
- "Гетто-общага" в Приокском;
- Дорожные ямы ("Смерть подвескам") на Энгельса.
Как выяснилось, жители годами ходят на прием к префекту, а он им вешает лапшу на уши и кормит завтраками. А по факту - ограничивается отписками и даже не думает решать их проблемы. Люди жалуются на вызывающее поведение Горбунова. Стиль мальчика-мажора. С посетителями разговаривает через губу, как барин, не стесняясь пожилых людей, ветеранов труда.
Это, конечно, вопиющие случаи.
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