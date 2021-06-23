Мотоциклист под Рязанью погиб в столкновении с кроссовером

Фото: 62.мвд.рф

Госавтоинспекция опубликовала подробности ДТП на М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Днем 22 июня на 172 километре федеральной трассы разбился мотоциклист.

Фото: 62.мвд.рф

По данным полиции, в аварии поучаствовали Yamaha под управлением 37-летнего жителя Рязанской области и Toyota Highlander. 55-летний рязанец на кроссовере затеял разворот, что и привело к столкновению с попутным мотоциклом.

В результате водитель Yamaha погиб. Водителя Toyota доставляли в медицинское учреждение

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в шести других ДТП за минувшие сутки на территории региона пострадали девять человек.

Фото: 62.мвд.рф

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