Под Рязанью сгорел лакокрасочный склад. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

22 июня около девяти часов вечера в ГУ МЧС поступила информация о пожаре в селе Поляны Рязанского района. Горел производственный цех на площади 160 кв. метров.

В результате возгорания здание полностью уничтожено. Пострадал один мужчина.

Боролись с огнем 29 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

В паблике «Рязань» местные жители уточняют, что горел лакокрасочный склад, в Полянах не некоторое время якобы отключили подачу электроснабжения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!