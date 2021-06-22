Под Рязанью женщина пыталась дать взятку полицейскому, чтобы спасти пьяного мужа

В городе Кораблино осудили 37-летнюю женщину, которая пыталась дать взятку полицейскому, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что 28 апреля 2021 года рязанка, находясь в одном из кабинетов местного ГИБДД попыталась дать сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги дама просила, чтобы ее мужа не привлекали к административной ответственности за пьяную езду.
Как отметили в СК, преступление «не было доведено до конца», так как полицейский отказался от денег.
Приговором суда женщину наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.
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