Под Рязанью женщина пыталась дать взятку полицейскому, чтобы спасти пьяного мужа

В городе Кораблино осудили 37-летнюю женщину, которая пыталась дать взятку полицейскому, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что 28 апреля 2021 года рязанка, находясь в одном из кабинетов местного ГИБДД попыталась дать сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги дама просила, чтобы ее мужа не привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Как отметили в СК, преступление «не было доведено до конца», так как полицейский отказался от денег.

Приговором суда женщину наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.

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