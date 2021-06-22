В Рязани грузовик на скорости влетел в Renault.
Вечером 21 июня в Рязани 33-летний водитель за рулем грузовика Volvo с полуприцепом на перекрестке со светофором влетел в Renault Sandero под управлением 40-летней рязанки. По предварительным данным, мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия 75-летняя пассажирка легковушки обращалась за помощью к медикам.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
В Рязани грузовик на скорости влетел в Renault
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