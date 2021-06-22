Губернатор Николай Любимов прилетел в Казахстан

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Казахстан. Рязанская делегация будет участвовать в VII Алматинском бизнес-форуме и девятой промышленной выставке Expo – Russia Kazakhstan 2021, на которой разместят экспозицию региона.

«Запланированы биржа контактов, ряд официальных и деловых встреч, в рамках которых намечено обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества Рязанской области и Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, рязанская делегация планирует посетить технопарк Аlatau IT, который является одним из восьми технопарков АО «Национальное агентство по технологическому развитию», несколько предприятий индустриальной зоны Алматы и российское консульство.

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