За четверо суток список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили 14 человек

В оперативной группе правительства Рязанской области сообщили, кого включили в жертвы COVID-19 в Рязанской области за последние четверо суток (14 человек).

17 июня список пополнили четыре женщины в возрасте 64-х, 66-ти, 72-х и 82-х лет.

18 июня – 88-летня женщина и трое мужчин в возрасте 56-ти, 73-х и 80-ти лет.

19 июня – четверо мужчин в возрасте 70-ти, 73-х, 83-х и 85-ти лет.

20 июня – 64-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Все скончались в марте. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели людей во всех случаях стал именно коронавирус.

Отметим, что региональная статистика смертности вновь отличается от федеральных данных. Федералы за последние четверо суток говорят только о девяти скончавшихся.