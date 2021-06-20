Проект «Летний экран» стартует в рязанском ЦПКиО в июле

Проект «Летний экран», в рамках которого в зеленом театре рязанского ЦПКиО пройдут кинопоказы под открытым небом, стартует в июле. Об этом сообщается в группе Центрального парка культуры и отдыха.

«Сейчас идут подготовительные работы по установке цифрового экрана. Подробная и актуальная афиша всегда только в нашей официальной группе. Смотрите подробный план мероприятий, но учтите, что всегда могут быть изменения, следите за анонсами», - говорится в сообщении.

Согласно актуальной, на момент публикации новости, афише первый показ кинофильма состоится в парке в воскресенье 4 июля. В этом день с 20.00 до 22.00 зрителям покажут ретро-фильм.

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