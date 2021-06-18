Уличные светильники в Рязани передают городу, денег на замену нет

За счет установки светодиодных светильников планировалось сэкономить, но в итоге улицы погрузились в полумрак.

Вопросы освещения в Рязани обсудили 17 июня на заседании комитет гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры. Прозвучала информация, что идет процесс передачи сетей городу, однако денег них их замену и реконструкцию нет – только на содержание.

Напомним, в мае 2014 администрация города заключила энергосервисный контракт с ООО «ГПБ-Энергоэффект», действие которого завершилось в мае 2021 года. За счет установки светодиодных светильников планировалось сэкономить, но в итоге улицы погрузились в полумрак. Суды также обернулись для властей провалом.

Обслуживать сети освещения теперь будет Дирекция благоустройства города, бюджет которой не позволит изменить ситуацию. Ведется поиск партнера для нового контракта, но конкретных, проработанных предложений пока нет. Также рассматривается возможность использования льготного инфраструктурного кредита от государства, участия в госпрограммах.

На заседании комитета администрация обозначила первоочередные задачи: замена светильников на новые с улучшенными характеристиками, строительство новых сетей и освещение окраин - Канищево, Семчино, Качево, Мордасово, Храпово, Божатково, Никуличи. Задачи эти декларативные, потому что вопрос финансирования остается открытым.

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