За попытку кражи флакона шампуня рязанца отправили в колонию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде рассмотрели уголовное дело в отношении рязанца, которого обвиняют в покушении на кражу.

Следователи установили, что в августе 2020 года мужчина, находясь в сетевом магазине, взял с витрины один флакон шампуня стоимостью менее 300 рублей и после этого попытался скрыться. Но сотрудники магазина его задержали.

Во время следствия он полностью признал вину, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения в порядке особого судопроизводства.

Однако на судебные заседания мужчина неоднократно не являлся, в связи с чем его объявили в розыск, а когда нашли, взяли под стражу.

При вынесении приговора суд учел, что преступление обвиняемый совершил во время испытательного срока по ранее вынесенному приговору. Ранее он уже совершил четыре кражи.

Суд окончательно определил подсудимому наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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