Губернатор Любимов в очередной раз продлил коронавирусные ограничения в Рязани

Губернатор Николай Любимов в очередной раз продлил ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией в Рязани и области.

Согласно документу, жителям региона старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции до 5 июля включительно.

Кроме того, ограничения продлили для кафе, баров, ресторанов и других точек общепита. Все заведения могут работать только с 06:00 до 01:00. Либо на вынос.

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