Выпавший с пятого этажа рязанец не хотел ехать в больницу

Полицейские обнаружили выпавшего в одних носках и трусах. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

16 июня в 12.40 с балкона пятого этажа квартиры, расположенной в доме 32а на улице Старореченской, выпал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что прибывшие на вызов полицейские обнаружили нетрезвого гражданина, однако телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было.

«Опросив очевидцев происшествия, полицейские установили, что именно этот мужчина действительно выпал из балкона квартиры пятиэтажки. Мужчина отказывался самостоятельно проследовать с бригадой медицинской службы, поэтому сотрудники полиции сопроводили автомобиль скорой медицинской помощи в ОКБ», - рассказали в УМВД.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.