Следователь СК рассказал коллективу Михайловской ЦРБ о коррупции

Следователь по особо важным делам Михайловского МСО Андрей Буянов встретился с врачами районной больницы, которым рассказал о коррупционных преступлениях.

Сотрудник СК остановился на уголовной ответственности за коррупцию, привел примеры из практики, а также рассказал о наиболее распространенных преступлениях коррупционной направленности в Рязанской области.

Медработники внимательно слушают о коррупции.

Кроме того, во время на встречи следователь разъяснил порядок и основания начисления стимулирующих выплат за работы по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. А после этого ответил на все вопросы медработников.

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