Чаще всего рязанцы жалуются на плохие дороги, благоустройство и соцобслуживание

Центр управления регионом опубликовал статистику обращений, поступивших от рязанцев через социальные сети.

Так, по данным организации, с 7 по 14 июня жители области написали более одной тысячи сообщений о тех или иных проблемах.

По поводу дорог рязанцы написали 342 обращения, по теме благоустройства – 195, по социальному обслуживанию - 190. Отмечается, что больше всего сообщений на минувшей неделе поступило из Рязани, Рыбновского района и Скопина.

«Сообщения, написанные жителями региона, взяты в работу ответственными ведомствами. По части вопросов уже есть решения», - отметили в ЦУР.

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