В ближайшие часы в Рязанской области ожидаются ливень и град

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы в Рязани и области ожидаются грозы, ливень, град и порывы ветра до 15 метров секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Непогода сохранится до конца дня 16 июня.
Сотрудники ведомства просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь;
- не пользоваться открытым огнем.
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