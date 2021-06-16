День города в Рязани планируют провести в нетипичную дату

В 2021 году День города в Рязани планируется отметить 7 августа. Предполагаемую нетипичную дату назвала начальник управления культуры Евгения Власова на заседании комитета гордумы, которое состоялось 16 июня.

Власова отметила, что программа Дня города будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Все массовые мероприятия могут перенести в парке, где у людей есть возможность рассредоточиться, соблюсти социальную дистанцию.

Выбранную администрацией дату члены комитета поддержали. Окончательное решение будет принято на одного из следующих заседаний гордумы.

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