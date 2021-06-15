Рязанцы воровали на кладбищах цветники, чтобы продавать их через ритуальные услуги

На фото пример цветника на могиле. Фото: Сергей ГАПОН

В Михайлове задержали двоих мужчин, воровавших с кладбищ в районе села Козловка гранитные цветники.

Как сообщает рязанское УМВД, в дежурную часть обратились двое местных жителей, которые сообщили, что с могил их родственников на кладбище у села Козловка пропали гранитные цветники.

Оперативники опросили людей и выяснили, что недавно ночью у кладбища видели автомобиль. Так как время для посещения кладбища было слишком позднее, они запомнили эту машину.

Вскоре полицейские разыскали и задержали хозяина машины и его родственника.

Выяснилось, что мужчины решили забирать с кладбищ гранитные цветники, чтобы продавать их через фирму ритуальных услуг, которая принадлежит их общей родственнице. Ночами они приезжали на автомобиле на кладбище, забирали цветник, отмывали его и отдавали для продажи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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