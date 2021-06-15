Про грибы, кремли и леденцы: Рязань попала в «Непутевые заметки». Фото: Первый канал.

14 июня на «Первом канале» вышел очередной выпуск программы «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. Съемочная группа программы прогулялась по всем значимым местам города, и преподнесла областной центр в виде привлекательного места для туризма.

— Рязанский кремль виден издалека, с какой бы стороны не подъезжали к Рязани, — рассказывает ведущий. — Сейчас Рязанский кремль - это единственный кремль, не имеющий стен. Их заменяют крепостные рвы.

Кроме того, в «Непутевых заметках» поведали байку о грибах с глазами, которые якобы стали первыми «пограничниками» в далекие времена. Мол, по сбитым шляпкам грибов рязанцы определяли перемещение врага. Поэтому местным жителям строго-настрого запрещалось собирать грибы.

Из выпуска можно узнать, что Рязань – самый дружелюбный город России. Так, по мнению Дмитрия Крылова, считают сами рязанцы. Отсылка к тому, что у Рязани аж восемь городов-побратимов.

Рассказывают в выпуске о рязанском медном всаднике – Коловрате, Иване Павлове, леденцах и улице Почтовой.

В конце Дмитрий Крылов пообещал, что к Рязани еще вернется, про «Константиново ведь, родину Есенина, еще не рассказали».

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