Стало известно, кто пополнил список жертв COVID-19 в Рязанской области 9-11 июня

9-11 июня список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще девять человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

9 июня в список жертв включили 81-летнего мужчину, а также 65-летниюю и 81-летнюю женщин. Все скончались в марте.

10 июня – 65-летнего, 79-летнего и 81-летнего мужчин. Все скончались в марте.

11 июня – 59-летнего мужчину, а также 70-летнюю и 80-летнюю женщин. Все скончались в марте.

Всего по состоянию на 11 июня COVID-19 в Рязанской области унес жизни 558 человек.