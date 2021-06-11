В Рязани и области в выходные прогнозируют дожди и грозу

Опубликован прогноз для Рязанской области на 12-13 июня. Гроза и кратковременные осадки станут верными спутниками рязанцев в грядущие выходные. Ночью и утром в отдельных районах обещают туман.

Температура продолжает медленно, но верно возвращаться к нормальным климатическим значениям. Так, в субботу прогнозируется +11…+16 ночью и +20…+25 днем, в воскресенье ночью +11…+16, а днем незначительно поднимется до +21…+26. Правда, в эти выходные особо не разгуляешься: небо затянется облаками, местами с прояснениями.

Ветер юго-восточный, с порывами 3-8 м/с, при грозе местами до 15 м/с, но к воскресенью изменит направление на южное и чуть утихнет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!