В Рязани после сноса ларьков в переходе на стенах обнажились красивые пейзажи

Фото: Анна Мельникова.
В Рязани в подземном переходе у ТД «Барс» после сноса ларьков обнажились панно из настенной плитки с городскими пейзажами. Пользователи соцсетей обратили на них внимание.
«В ходе раскопок обнаружены следы древней, высокоразвитой цивилизации», - сопроводил ироничным комментарием одну из фотографий автор.
На плитке изображены городские пейзажи: кремль, памятник Сергею Есенину, площадь Ленина, площадь Победы, Дворец детского творчества, Театр кукол.
Фото: Анна Мельникова.
Фото: Анна Мельникова.
Фото: Анна Мельникова.
Фото: Анна Мельникова.