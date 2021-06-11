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Общество11 июня 2021 14:04

В Рязани после сноса ларьков в переходе на стенах обнажились красивые пейзажи

Панно из керамической плитки с видами города на долгие годы были скрыты от глаз горожан
Источник:kp.ru
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Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

В Рязани в подземном переходе у ТД «Барс» после сноса ларьков обнажились панно из настенной плитки с городскими пейзажами. Пользователи соцсетей обратили на них внимание.

«В ходе раскопок обнаружены следы древней, высокоразвитой цивилизации», - сопроводил ироничным комментарием одну из фотографий автор.

На плитке изображены городские пейзажи: кремль, памятник Сергею Есенину, площадь Ленина, площадь Победы, Дворец детского творчества, Театр кукол.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.

Фото: Анна Мельникова.