«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис «Умный офис» для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет.

«Умный офис» - это система беспроводных датчиков и устройств, которая позволяет удаленно управлять офисом в личном кабинете, например, со смартфона. Она самостоятельно распознает изменения обстановки в помещении и реагирует на них по заданному сценарию.

Техническое решение «Умного офиса» включает комплекты для контроля безопасности при обнаружении движения в помещении, открытии двери или окна; для управления электроприборами, дистанционного мониторинга температуры, влажности, а также для умного управления освещением по заданному сценарию. Решение также обеспечивает противопожарный мониторинг и контролирует расход электроэнергии. Все датчики и устройства подключаются к контроллеру, который управляет ими по заданным настройкам и передает полученные данные в личный кабинет. Заказчик может проанализировать показания датчиков и собрать необходимую статистику, выбрав параметры и период времени, а также настроить уведомления для критичных событий.

Облачный сервис «Умный офис» работает на собственной облачной инфраструктуре «Ростелекома» и предоставляется под ключ с необходимым количеством устройств и датчиков с учетом типа бизнеса и плана помещения заказчика. Например, для цветочного магазина датчик протечки отслеживает влажность воздуха и температуру в торговом зале и при необходимости управляет кондиционером. Умная розетка контролирует работу увлажнителей воздуха для сохранения свежести цветов. Датчик движения следит за перемещениями в торговом зале, чтобы исключить несанкционированное проникновение, а умные лампы включаются, только если в зале есть покупатели или естественного освещения недостаточно.

«Выпуская новые цифровые услуги, мы реализуем стратегию «Ростелекома», направленную на удовлетворение всех задач и потребностей клиента в едином окне. Мировой рынок промышленного интернета вещей динамично растет, и наш новый сервис «Умный офис» - шаг, который в перспективе обеспечит «Ростелекому» лидирующие позиции в этом сегменте. Возможности облачного сервиса будут развиваться, чтобы соответствовать растущим требованиям корпоративного рынка к функционалу и качеству современных цифровых продуктов», - сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

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