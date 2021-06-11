Рязанский СК срочно ищет свидетелей смертельной драки в Горроще

Следователи Железнодорожного МСО продолжают расследовать уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и ищут свидетелей.

По данным следствия, 26 августа 2020 года с 02:00 по 03:00 на участке дороги между домом №5/1 и домом №7/2 по улице Братиславской между двумя мужчинами произошел конфликт – они подрались. Подозреваемый в преступлении – 40-летний таксист, как сообщили «КП-Рязань» в правоохранительных органах.

Очевидцами происшествия стали несколько человек, в том числе мужчина, который в момент оказания пострадавшему медицинской помощи находился рядом с местом происшествия, и женщина - водитель такси, которая проезжала рядом с местом происшествия. Она находилась на белом автомобиле иностранного производства.

Для обеспечения объективности и всесторонности расследования уголовного дела, а также получения дополнительных доказательств следователи ищут очевидцев. Просьба обратиться в Железнодорожный МСО по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 8-999-925-44-01.

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