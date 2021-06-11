Рязанские чиновники поставили в Москве баннер с ошибкой

Фото: телеграм-канал "Рязанский комментатор".

В Рязани разгорелся скандал по поводу баннера, который установили в Москве. На плакате написали слоган с ошибкой.

«Фон для рязанского имиджевого билборда в Москве подобрали что надо. Как раз промышленная зона, треш с экологией и вонь от московского мусора и бензина. Москвичи должны поблагодарить "рекламщиков" за предупреждение, что в Рязань лучше не ехать. И все это за бюджетные бабки. Москва, Волгоградский проспект», - уверяет автор сообщения, и добавил, что слово «поблизости» пишется слитно.

На билборде написано: «Спокойствие найдется по близости». Ниже надпись «Рязань».

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